ولي العهد وأمير قطر يؤكدان على تعزيز التعاون في البيان الختامي لمجلس التنسيق السعودي القطري

أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بيانًا مشتركًا في ختام زيارة ولي العهد للقطر، أكدا فيه على تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين البلدين.

وأكد البيان المشترك على أهمية تعزيز التعاون الأمني بما يسهم بدعم استقرار المنطقة، كما شدد على أهمية استمرار التعاون السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أكد البيان على السعي بكل جدية لتوسيع التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين نهضة مستقبلية، مشيرًا إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

سياسيًا، أكد البيان السعودي القطري على ضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين، وشدد على تكثيف الجهود لتسوية شاملة وفقا لمبدأ حل الدولتين. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتعزيز العلاقات الأخوية بينهما، وتحقيق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.