المملكة تقدم حوافز ضريبية لمدة 30 عامًا لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عامًا، لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية.

وتنص الحزمة على إعفاء الشركات العالمية من ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية.

ويهدف البرنامج السعودي لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى جعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

وتشمل المزايا الأخرى التي يقدمها البرنامج للشركات العالمية، إمكانية الحصول على تأشيرات عمل فورية للموظفين، وسهولة الحصول على التصاريح الحكومية، ودعم البنية التحتية، وخدمات الدعم اللوجستي.

ويأتي الإعلان عن الحزمة الجديدة من الحوافز الضريبية، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دورها كمركز اقتصادي عالمي.