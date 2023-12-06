شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: الغذاء والدواء تحذر من 5 أطعمة تسبب التسمم عند استخدامها بطريقة خاطئة والان مع التفاصيل الكاملة
تزايدت حالات التسمم الغذائي في المنازل بسبب تناول بعض أنواع الأطعمة المعلبة، المحفوظة، المعالجة، أو المخمرة التي تكون ملوثة بالسموم، ويشير الموقع الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) إلى أن الأطعمة قد تصبح ملوثة إذا لم يتم تعليبها بشكل صحيح.
أطعمة تسبب التسمم
الأطعمة ذات المحتوى الحمضي المنخفض تعتبر من بين المصادر الشائعة لحالات التسمم الغذائي المرتبطة بعمليات التعليب المنزلي، وتشمل ضمن هذه الأطعمة:
- نبات الهليون
- الفاصوليا الخضراء
- البنجر
- حبوب الذرة
- البطاطا
أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن أعراض التسمم الغذائي قد تظهر في غضون ساعات من تناول الطعام الملوث، وقد تستمر لفترة تتراوح بين يوم و10 أيام.
وتشمل أعراض التسمم الغذائي عادةً:
- الإسهال والحمى.
- الإسهال المستمر لأكثر من ثلاثة أيام دون تحسن.
- الإسهال الدموي.
- القيء المتكرر الذي يمنع الاحتفاظ بالسوائل في الجسم.
- الجفاف، مما يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، والدوخة عند الوقوف، ونقص التبول.
- اضطراب المعدة أو الغثيان.
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