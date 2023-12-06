كم يعطي الوليد بن طلال مساعدة للمحتاجين؟ وكيف طريقة التسجيل1445؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الغذاء والدواء تحذر من منتج غذائي منتشر في الأسواق ملوث ببكتيريا خطيرة شروط مساعدة الوليد بن طلال تحدد لضمان الاستفادة من المساعدة التي تقدمها المؤسسة ويمكنكم الاطلاع على هذه الشروط واتباع الخطوات المناسبة لتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي للمؤسسة. كم يعطي الوليد بن طلال مساعدة للمحتاجين شروط مساعدة الوليد بن طلال: الدخل الشهري: يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للفرد الحاصل على المساعدة 3000 ريال سعودي.

عدم الاستفادة السابقة: ينبغي على المتقدم ألا يكون قد استفاد من المؤسسة سابقًا.

عدم امتلاك سكن: يتوجب على المتقدم عدم امتلاك سكن للحصول على المساعدة.

التعهد بعدم البيع أو التأجير: يجب على المستفيد أن يتعهد بعدم بيع أو تأجير الوحدة السكنية المقدمة كجزء من المساعدة.

عدم امتلاك عقارات أو قيمة مالية مرتفعة: ينص على أن المستفيد لا يجب أن يكون مالكًا لعقارات أو قيمة مالية مرتفعة.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال: زيارة الموقع:

تسجيل جديد: انقري على “تسجيل جديد” وأدخلي البيانات المطلوبة.

إرسال الطلب: اضغطي على خانة التسجيل وأرسلي الطلب، سيتم مراجعته من قبل الجهة المسؤولة.

أرقام هواتف الوليد بن طلال: الواتساب: +966577009972

الهاتف الأول: 0505555555

الهاتف الثاني: 96611211000 شروط دعم السيارات: الدخل الشهري: يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك سيارة أو أصول: يشترط عدم امتلاك المستفيد لأي سيارة أو أصول أو أملاك.

عدم استفادة سابقة: يجب عدم استفادة المستفيد من المؤسسة مسبقًا.



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