انت الان تتابع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار تشمل بعض المناطق الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
06 ديسمبر 2023, 5:10 صباحاً
تشير آخر الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى تأثر أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويأتي ذلك نتيجة تمدد حوض علوي بارد نسبيًّا من الشمال.
وفي التفاصيل: يطرأ على نهار يوم الأربعاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في مختلف المناطق ولطيفًا في المناطق الشمالية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.
وتنشأ في ساعات مبكرة من نهار يوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ بحيث تهطل زخات من الأمطار في بعض المناطق تشمل شمال منطقة الجوف وأجزاء من المناطق الغربية، تكون مصحوبة أحيانًا بحدوث الرعد، كما يتوقع أن تستمر فرص الأمطار على فترات في بعض المناطق حتى ساعات المساء الأولى.
وليلًا يكون الطقس مائلًا إلى البرودة في مختلف المناطق وباردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية، مع ظهور كميات متفرقة من السحب في بعض المناطق، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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