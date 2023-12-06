"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولَ أمطارٍ رعديّة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ويكون مائجاً مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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