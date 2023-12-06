انت الان تتابع جمعية الطقس: سحب ممطرة بهذه المناطق وتمتد ناحية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت جمعية الطقس والمناخ، إنه يُتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: شمالي #الجوف وشمالي #الحدود_الشمالية، وشرقي منطقة #تبوك وأجزاءٍ من منطقة #المدينة.

وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس ": ربما تمتد ناحية #جدة وما حولها.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الطقس: سحب ممطرة بهذه المناطق وتمتد ناحية جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.