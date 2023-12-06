خدمات لذوي الإعاقة في الحرم المكي

وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم. كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب، تسهيلا لحركة دخولهم وخروجهم.
وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات الـ3 الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالدور الأول مقابل باب «91»، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة - باب «68»، والدور الأرضي باب «68» بجوار سلالم الشبيكة.
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