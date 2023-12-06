استشهاد ستة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 ديسمبر 2023, 6:46 صباحاً

استُشهد ستة فلسطينيين اليوم، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل في مخيم النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين. وفي ذات السياق، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف عنيف أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

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