انت الان تتابع عدم استقرار بالأجواء.. "كراني": بدء الموجة الهوائية الباردة بالجزيرة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني؛ عن بداية الموجة الهوائية الباردة المؤدية إلى عدم الاستقرار على أجواء الجزيرة العربية.

وأضاف كراني؛ أن الموجة تتعمَّق كلما اقتربنا من منتصف الشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر عدم استقرار بالأجواء.. "كراني": بدء الموجة الهوائية الباردة بالجزيرة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.