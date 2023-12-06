انت الان تتابع النفط يسجل تباينًا مع تقييم السوق لتخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسعار النفط تباينًا في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد خسائر على مدى أربع جلسات؛ فيما تقيّم الأسواق فعالية تخفيضات إنتاج أوبك+ والمخاوف حيال انخفاض الطلب في الصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا لتصل إلى 77.21 دولارًا للبرميل؛ في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 72.28 دولارًا للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يسجل تباينًا مع تقييم السوق لتخفيضات أوبك+ ومخاوف الطلب الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.