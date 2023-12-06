تراند اليوم : صديق القلب.. بالفيديو: مختص يكشف عن نبات عشبي يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية ويساعد على إنقاص الوزن الزائد

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن الفوائد الصحية للثوم.

وقال أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": الثوم له فوائد متعددة فهو مادة مضادة للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة ويعزز المناعة ويضبط هرمون الجوع ويقلل الوزن الزائد.

وأكمل: الثوم هو صديق القلب فيعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وترفع الكوليسترول الجيد ويعمل على توسيع الأوعية الدموية مما يساعد على تجنب ارتفاع ضغط الدم ويقلل من مخاطر التجلط لأن به مواد التخثر.

وتابع: إذا كان أي إنسان يتناول أدوية تزيد من السيولة يجب ألا يتناوله، وأفضل طريقة لتناوله في الصباح الباكر مطحون أو مفروم وإذا تضايق الإنسان من الرائحة يمكن خلطه بقليل من زيت الزيتون أو لبن الزبادي أو الليمون أو النعناع.