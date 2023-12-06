تراند اليوم : الحصيني يكشف عن مناطق في المملكة ستشهد هطول أمطار غزيرة وسيول وحبات برد

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة.

الرياض وبريدة

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "الحرارة فجر اليوم الأربعاء 1445/5/22هـ الساعة "6" أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الغربي أجواء معتدلة الرياض وبريدة والمرتفعات الجنوبية تسجل حرارة أقل حرارة في مناطق المملكة وهي أقل حرارة تسجلها المدينتين منذ دخول وسم 1445هـ".

سحب رعدية ممطرة

وأضاف: حالة السماء فجر اليوم الأربعاء 1445/5/22هـ الساعة "6" الساعة "6" صحو بوجه عام عدا غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على أجزاء من سواحل مناطق تبوك والمدينة ومكة.

الحالة الجوية الممطرة

وتابع: الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم 1445هـ مستمرة اليوم الأربعاء 1445/5/22هـ، متوقعا هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة؛ ولا يستبعد على أجزاء من منطقة مكة من المملكة تمتد إلى أجزاء من فلسطين و سوريا والأردن ولبنان وشمال مصر.