تراند اليوم : إسرائيل تكشف عن حصيلة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مع حماس

صحيفة الخليج 365: كشفت إسرائيل عن حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة مشيرة إلى أنها ارتفعت إلى 138 وفق ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

يأتي ذلك بعدما أضافت للقائمة شخصا كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصيلة المحدّثة من دون إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالرهينة 138 أو بالآلية التي مكّنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا سابقا أن حصيلة الرهائن الذين لا زالوا محتجزين في قطاع غزة تبلغ 137 شخصا بينهم 20 امرأة وطفلان.