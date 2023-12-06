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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.
إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية
وأشارت الهيئة ممثلة في حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس إلى أن الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية سيكون يوم غد الخميس السابع من ديسمبر الجاري.
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والمعروف أن هذا الاختبار يستهدف المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.
الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس
ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي وغيره من اختبارات قياس من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على موقع قياس.
- تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك الانتقال إلى الملف الشخصي والاستعلام عن نتائج الاختبارات.
أهداف اختبار القدرة المعرفية
ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:
اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:
- القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.
- القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.
- القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
- القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.