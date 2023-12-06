شكرا لقرائتكم إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي الذي يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.​

إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية

وأشارت الهيئة ممثلة في حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس إلى أن الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية سيكون يوم غد الخميس السابع من ديسمبر الجاري.

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والمعروف أن هذا الاختبار يستهدف المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس

ويتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي وغيره من اختبارات قياس من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع قياس.

تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك الانتقال إلى الملف الشخصي والاستعلام عن نتائج الاختبارات.

أهداف اختبار القدرة المعرفية

ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.

ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: