- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - على الرغم من تعليق الدراسة في بعض الإدارات التعليمية بسبب الأحوال الجوية إلا أن مقرات اختبارات موهبة مفتوحة وتستقبل الطلاب وفق الجدولة الزمنية المحددة لهم.
اختبارات موهبة
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد أولياء الأمور قال فيه: “ابني بالصف السادس الابتدائي، لديه موعد اختبار موهبة اليوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، هل تم تأجيل الاختبارات لليوم لظروف الطقس؟”.
قد يهمّك أيضاً
وردت عليه بالقول: “في حال عدم حضورك للاختبار، يرجى رفع طلب عبر منصة الدعم الموحدة، حيث إن الهيئة ستتيح لك التسجيل مرة أخرى بدون مقابل مالي خلال (72) ساعة، علماً بأن المقرات مفتوحة وبإمكانك الحضور ودخول الاختبار في موعدك”.
تعليق الدراسة اليوم
وكانت إدارة تعليم جدة أعلنت يوم أمس عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون الدوام عبر منصة مدرستي.
وأوضحت الإدارة أن ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
توقعات الأرصاد اليوم
من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.
سرعة الرياح
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.