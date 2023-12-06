شكرا لقرائتكم رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - على الرغم من تعليق الدراسة في بعض الإدارات التعليمية بسبب الأحوال الجوية إلا أن مقرات اختبارات موهبة مفتوحة وتستقبل الطلاب وفق الجدولة الزمنية المحددة لهم.

اختبارات موهبة

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد أولياء الأمور قال فيه: “ابني بالصف السادس الابتدائي، لديه موعد اختبار موهبة اليوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، هل تم تأجيل الاختبارات لليوم لظروف الطقس؟”.

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وردت عليه بالقول: “في حال عدم حضورك للاختبار، يرجى رفع طلب عبر منصة الدعم الموحدة، حيث إن الهيئة ستتيح لك التسجيل مرة أخرى بدون مقابل مالي خلال (72) ساعة، علماً بأن المقرات مفتوحة وبإمكانك الحضور ودخول الاختبار في موعدك”.

تعليق الدراسة اليوم

وكانت إدارة تعليم جدة أعلنت يوم أمس عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون الدوام عبر منصة مدرستي.