شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. 91 مليون ريال عائد تطوعي لـ"مراكز الأحياء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، عن تحقيق عائد اقتصادي من الفرص التطوعية التي وفرتها حتى عام 2023، بلغ 91 مليون ريال، وذلك وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنصة الوطنية للعمل التطوعي، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق الخامس من ديسمبر كل عام، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1985، أعلنت جمعية مراكز الأحياء في مكة المكرمة تمكنها من توفير أكثر من 11.500 فرصة تطوعية، شارك في إثرائها ما يزيد على 67 ألفًا من المتطوعين والمتطوعات.

فيما بلغ عدد ساعاتها التطوعية 4.2 مليون ساعة تطوعية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تعزيز العمل التطوعي بين جميع إطارات وشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.

كن من المليون

وخلال احتفال المملكة باليوم العالمي للتطوع، أسوة ببقية دول العام، والذي حُدد في 2023 بيوم شكر المتطوعين الذين أسهموا في تقديم العديد من الخدمات للمجتمع، أفصحت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، عن إطلاق برنامجها النوعي تحت اسم "كن من المليون".

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التطوعية، فضلًا عن تمكين وتأهيل المتطوعين، وإعداد وتنفيذ فرص تطوعية إثرائية، والإسهام في بيئة تطوعية جاذبة ومحفزة في المملكة.

ويشمل برنامج "كن من المليون" مجموعة من المجالات المتخصصة، ومن ذلك: تحفيز المتطوعين، والدورات التأهيلية والتمكينية للمتطوعين، والفرص التطوعية النوعية، وتأسيس الفرق التطوعية داخل الاحياء.

وهو ما يؤكد على استراتيجية جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة تجاه العمل التطوعي، الذي تعده سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.

الوصول إلى 100 ألف متطوع

وخلال العام المقبل 2024، تستهدف الجمعية من برنامجها التطوعي الجديد "كن من المليون" الوصول إلى 100 ألف من المتطوعين من الذكور والإناث، بزيادة عن عام 2023 تصل نسبتها إلى 47%، وتنفيذ ما يربو على 3000 فرصة تطوعية، وتحقيق نحو 8 ملايين ساعة تطوعية، لدعم أهدافها الاستراتيجية الشاملة في العمل التطوعي.

#كن_من_المليون

برنامج أطلقته جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة #يوم_التطوع_السعودي_والعالمي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 🇸🇦 لتمكين المتطوعين، وتأسيس الفرق التطوعية داخل مراكز الأحياء، من خلال الفرص التطوعية المتنوعة، للوصول لـ 100 ألف متطوع و 8 مليون ساعة تطوعية… pic.twitter.com/4eru7CwyHT — جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة (@ahyaa_MAKregion) December 5, 2023

This is a Twitter Statusبرنامج أطلقته جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة This is a Twitter Status للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة لتمكين المتطوعين، وتأسيس الفرق التطوعية داخل مراكز الأحياء، من خلال الفرص التطوعية المتنوعة، للوصول لـ 100 ألف متطوع و 8 مليون ساعة تطوعية... This is a Twitter Status— جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة (@ahyaa_MAKregion)

وتعنى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بتنمية الإنسان والمكان، من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء، تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى.

كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، وتنمية قيم التواصل والاجتماع، وتعظيم البلد الحرام بين أفراد الحي، ومن ثم المجتمع وقاصدي البيت الحرام، والإسهام في البناء الأسري، والحد من المشكلات الاجتماعية.