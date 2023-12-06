شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الكمون يومياً وراقب ما سيحدث لجسمك! .. مفاجأة غير متوقعة ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
يعد شرب الكمون آمنًا عند تناوله بكميات معتدلة يوميًا، فهو مفيد للصحة بشكل عام إذ يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا، إضافة إلى أنه غني بالمغذيات.
وحول فوائد شرب الكمون يوميًا:
1- يخفض من الكولسترول الضار في الدم.
2- يحسن من أعراض القولون العصبي، مثل: الإسهال، والغثيان، والانتفاخ، والتشنجات.يسيطر على نسبة السكر في الدم.
3- يتخلص من البكتيريا الضارة بجهاز المناعة.
4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الحد من انتشار الخلايا السرطانية ونموها.
5- يعزز الذاكرة من خلال تحفيز الجهاز العصبي المركزي.يعزز من تقليل الدهون وفقدان الوزن.
6- يخفض من خطر الإصابة بالعدوى التي تنقلها الأغذية نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات.
7- يزيد من إفراز العصارة الصفراوية، مما يساعد في تسهيل هضم العناصر الغذائية والدهون، وفق موقع "ويب طب".
8- يحسن من قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن السبب وراء هذا التأثير أو الكمية المطلوبة منه غير واضحة بعد.
9- يمنع الإصابة بفقر الدم بسبب محتواه من الحديد.
10- يتخلص من الجذور الحرة المسببة لأمراض القلب والالتهابات، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.
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