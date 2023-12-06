شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الكمون يومياً وراقب ما سيحدث لجسمك! .. مفاجأة غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد شرب الكمون آمنًا عند تناوله بكميات معتدلة يوميًا، فهو مفيد للصحة بشكل عام إذ يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا، إضافة إلى أنه غني بالمغذيات.

وحول فوائد شرب الكمون يوميًا:

1- يخفض من الكولسترول الضار في الدم.

2- يحسن من أعراض القولون العصبي، مثل: الإسهال، والغثيان، والانتفاخ، والتشنجات.يسيطر على نسبة السكر في الدم.

3- يتخلص من البكتيريا الضارة بجهاز المناعة.

4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الحد من انتشار الخلايا السرطانية ونموها.

5- يعزز الذاكرة من خلال تحفيز الجهاز العصبي المركزي.يعزز من تقليل الدهون وفقدان الوزن.

6- يخفض من خطر الإصابة بالعدوى التي تنقلها الأغذية نظرًا لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات.

7- يزيد من إفراز العصارة الصفراوية، مما يساعد في تسهيل هضم العناصر الغذائية والدهون، وفق موقع "ويب طب".

8- يحسن من قدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن السبب وراء هذا التأثير أو الكمية المطلوبة منه غير واضحة بعد.

9- يمنع الإصابة بفقر الدم بسبب محتواه من الحديد.

10- يتخلص من الجذور الحرة المسببة لأمراض القلب والالتهابات، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.