شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات طبيعية لـ تطهير القولون وتحسين وظائف الكبد وإزالة السموم الضارة من الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمتلك القولون دورًا مهيمنًا في إزالة السموم والفضلات من الجسم، وإذا كانت حركات أمعائك غير منتظمة فقد تتراكم هذه السموم والفضلات، مما يعرض صحتك للخطر، وفقا لما نشره موقع lvgastro.

ولمعالجة هذا الأمر، يجب علينا جميعًا تطهير القولون لدينا بانتظام لضمان التخلص من السموم والفضلات السيئة بانتظام، مع تعزيز البكتيريا المعوية الصحية.

لكن هناك 5 علاجات طبيعية للقولون هي :

1 – الماء

يتحكم الماء في السعرات الحرارية وينشط عضلاتك ويحافظ على صحة بشرتك وينظم سوائل الجسم ويحسن عدوى الكلى. وبشرب 10 أكواب يوميا ستساعد جسمك في التخلص من السموم الضارة والفضلات.

2 – الزبادي

إن تناول الزبادي على أساس منتظم يدخل البكتيريا الجيدة في القناة الهضمية مما يعزز الهضم بشكل أفضل. بينما يكافح أمراض الأمعاء الالتهابية.

3 – عصير التفاح

يساعد عصير التفاح على انتظام حركة الأمعاء. ويفتت السموم ويحسن وظائف الكبد.

4 – عصير خضار خام

يحتوي عصير الخضار النيئة على الكلوروفيل الذي يساعد على إزالة السموم، يحتوي الجزر والبنجر والذرة والكوسا والسبانخ واللفت على إنزيمات فعالة للغاية تعزز صحة القولون.

5 – أغذية غنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف تطهر القولون وتساعد على إزالة السموم الضارة، وتحافظ الألياف على نعومة البراز. وتعزز حركة الأمعاء الصحية. وتطرد الفضلات بطريقة أكثر فاعلية. ومن هذه الأطعمة البروكلي والحبوب والفيتامينات المتعددة والفاصوليا.