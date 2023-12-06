انت الان تتابع "عندما تتوغل بالأجواء".. "المسند": "المربعانية" لا تدخل كل عام في وقت محدّد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 ديسمبر 2023, 8:18 صباحاً

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة، متى ما توغلت إلى أجواء السعودية أو غيرها نقول دخلت المربعانية، لافتاً إلى أنها لا تثبت في وقت واحد، وفي يوم واحد يتكرّر بشكل منتظم كل عام. وأضاف المسند، هي لا تنضبط في تاريخ بعينه، بل تتقدّم أحياناً عن موعدها المرقوم في التقاويم، وتتأخر أحياناً أخرى، (وقد) تتزامن مع طلوع نوء الإكليل في برج العقرب كما في التقاويم في بعض السنوات، وبالتالي لا نستطيع تطويع تقلبات الأجواء، لنجعلها تدخل وتطلع في تاريخ بعينه لا يتغير ولا يتبدل كل عام. وتابع المسند، في تغريدة على حسابه في "إكس" أن ما يُقال في المربعانية ينسحب بالضرورة على بقية المواسم الأخرى، وهذا لا يعني رد وهدم تقاويم الأنواء والطوالع الموروثة، بل نستأنس بها، ولا نختلف بسببها.

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