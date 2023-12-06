"ممارسات المديرين وأثرها في أداء المنظمات" عنوان لقاء جمعية "بشر".. اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م، اللقاء الشهري الثاني والثلاثين؛ بعنوان "ممارسات المديرين وأثرها في أداء المنظمات"، وذلك في ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية. ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم؛ ويبدأ في الساعة الثامنة مساءً، افتراضيًّا عبر تطبيق "زووم"؛ الأستاذ عبدالله اليامي، مدير تنفيذي، مهتم بالقيادة والإدارة.

ويستعرض اللقاء ممارسات المديرين وأثرها في أداء المنظمات، من خلال أربعة محاور رئيسة، حيث يتناول المحور الأول تعامل الموظف مع توليه منصب المدير لأول مرة، فيما يتطرق المحور الثاني إلى الصعوبات التي تواجه المدير عند تسلّمه المنصب لأول مرة، بينما يجيب الحوار الثالث عن السؤال: لماذا يعتذر المديرون عن الاستمرار في مناصبهم؟ ويرد المحور الرابع على التساؤل: متى يحدث المدير التغيير بعد توليه المنصب؟

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