انت الان تتابع "موانئ": إضافة خدمة الشحن "WIN" لتطوير مسارات الاتصال البحري وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، إضافة "Ocean Network Express" (ONE) سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، خدمة الشحن الملاحية الجديدة "WIN" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بالساحل الغربي للهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتعزز الخدمة الجديدة من المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي بموقعه الاستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية؛ مما يمكّنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا)، وبوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ11 ميناء إقليمي وعالمي تشمل: بن قاسم الباكستاني، وموندرا وهازيرا سورات ونهافا شيفا بالهند، والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ونيويورك وسافانا ونورفولك وتشارلستون وجاكسونفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمياط بمصر؛ وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، تنطلق في مايو 2024م وتضم عدد 9 سفن.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين؛ إذ يمتلك بنية متطورة أهّلته للفوز بجائزة "البنية التحتية المتقدمة"، ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات، إضافة إلى إمكانيات وقدرات تشغيلية مميزة جعلت منه "ميناء العام" في سبتمبر 2023م، ضمن جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات.