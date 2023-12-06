تراند اليوم : شاهد.. اشتعال النيران في عارضة أزياء أثناء علاجها بالطب البديل

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران بمريضة أثناء علاجها بالطب البديل في تايلاند، مما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.

وذهبت عارضة أزياء تايلاندية، تدعى "جيم"، إلى عيادة لتجربة العلاج الحراري التايلاندي المسمى Phao Ya، والذي يتضمن حرق الأعشاب على بطنها للمساعدة على الهضم، وعندما استخدمت الممرضة ولاعة شمعة لإشعال الخليط، انتشرت النيران على الفور في ملابسها والغطاء البلاستيكي الموجود تحتها.

وأبان الفيديو وهي تتألم وتصرخ من الألم عندما شعرت بالنار تشتعل بجسدها، وامتدت النيران تحت البطانية التي تغطيها، وانتشرت حول ظهرها.

وسقطت المريضة على الأرض بينما كانت ممرضة مذعورة تمسك بيديها، وحاولت أخرى إخماد الحريق ببطانية ثم وسادة. بينما هرب الطبيب إلى مكان آمن وكان زميله وصديق المرأة يحاولان إطفاء الحريق، واستخدم المساعد الوسائد لإخماد النيران حتى تمكنوا من السيطرة على الحريق في العيادة.