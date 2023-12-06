شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف قضية خطأ طبي بالمملكة.. الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير لوزارة الصحة أن 18658 قضية لأخطاء طبية عُرضت على 27 هيئة صحية شرعية خلال العام الماضي، منها 10,960 قضية مرحلة، مقابل 7698 قضية جديدة، وبلغ إجمالي القرارات الصادرة 3246 قراراً صادراً، والقضايا المرحلة للعام التالي 15,402 قضية.

وأبان التقرير الإحصائي السنوي للوزارة للعام 2022م أن منطقة الرياض قد استحوذت على النصيب الأكبر من قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية بواقع 5445 قضية معروضة على 6 هيئات بالمنطقة، منها 2878 قضية مرحلة و2567 قضية جديدة.

الشرقية بالترتيب الثاني

فيما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من حيث عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية بواقع 3401 قضية معروضة على 3 هيئات صحية شرعية منها 2248 قضية مرحلة و1153 قضية جديدة، حيث أصدرت الهيئات 352 قراراً فيما بلغ عدد القضايا المرحلة للعام التالي 3049 قضية.

وحلت محافظة الأحساء المرتبة الخامسة بعدد 965 قضية معروضة على الهيئة الصحية الشرعية في المحافظة، إذ بلغ عدد القضايا المرحلة 602 قضية خطأ طبي فيما بلغ عدد القضايا الجديدة 363 قضية، وقد أصدرت الهيئة 132 قراراً فيما تم ترحيل 833 قضية للعام التالي.