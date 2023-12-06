شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "غرسة" لتشجير المدارس والمباني التعليمية في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، عن تدشين مبادرة "غرسة" في يوم التطوع العالمي، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتشجير .

وأشار "المعيدي" إلى توقيع اتفاقية تشجير المدارس والمباني التعليمية بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وإدارة التعليم بالمحافظة لتفعيل دور منسوبي التعليم والطلاب في المشاركات المجتمعية في الحملات البيئية وحملات التشجير ضمن مستهدفات حملة "لنجعلها خضراء" في اتفاقية شراكة مجتمعية.

أخبار متعلقة 18 ألف قضية خطأ طبي بالمملكة.. الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر القيادة تهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى استقلال بلاده

وشهد فناء إدارة التعليم، تدشين المبادرة بغرس أول شجرة، والإعلان عن انطلاق المبادرة في جميع مدارس المحافظة.