السعودية | شركة الدرعية تكشف عن روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج الثقافية لموسم الدرعية 2023 – 2024

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة الدرعية تكشف عن روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج الثقافية لموسم الدرعية 2023 – 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة الدرعية أمس، عن فعاليات وروزنامة “موسم الدرعية 2023 – 2024″، بنسخته الثالثة تحت شعار ” أرض ترويك”، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، برعاية معالي وزير السياحة الأمين العام عضو مجلس إدارة شركة الدرعية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وسينطلق موسم الدرعية يوم 12 ديسمبر الجاري، للاحتفاء بتاريخ وتراث المملكة، من خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب، ويستمر ثلاثة أشهر، تربط فيها الحاضر بالماضي، وتبرز عراقة ثقافة وتقاليد المملكة بطريقة حديثة ومُبتكرة.

وبهذه المناسبة أشاد وزير السياحة، بالدور الأساسي للثقافة كمحفز رئيسي لقطاع السياحة المتنامي في المملكة بشكل كبير، وقال: “سيتسنى لزوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة اكتشاف حضارة المملكة، وعيش مختلف تجاربها الأصيلة والهادفة والمتنوعة والفريدة والنوعية، وعلى ضوء فوز الرياض في اكسبو 2030، نتطلع لتطوير موسم الدرعية ليكون مهرجان وكرنفال ثقافي رائداً وصانعاً للفرص والحوارات الثقافية للسنوات القادمة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “يعد موسم الدرعية لهذا العام منصةً لاستعراض البرامج الفنية المتنوعة والتجارب والمغامرات الشيقة، ويتميز بشمولية وتنوع من البرامج الثقافية والعروض الموسيقية والمسرحية، إضافة إلى فنون الطهي، والمعارض الثقافية الآسرة والهادفة، التي تمزج بين الماضي والحاضر وتأخذنا في رحلة اكتشافٍ للذات، نعيد فيها التواصل والارتباط مع حضارتنا العريقة، لذا ندعوكم للحضور والاستمتاع بالثقافة والتاريخ واكتشاف الدرعية وعيش تجربة وذكرى استثنائية لا تنسى مدى الحياة”.

يذكر أن هوية الموسم لهذا العام ستتميز بروزنامة ثقافية، تحتفي بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية، من خلال تسليط الضوء على قصة الدرعية، حيث يعود الموسم بنسخته الثالثة تحت شعار ” أرض ترويك”.

ويتضمن العديد من المفاجآت والتجارب النوعية التي تثير الفضول الثقافي لدى زوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي، وإحياء الخليج 365 في مختلف أنحاء الدرعية مثل مطل البجيري، وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وستنطلق فعاليات الموسم على أنغام موسيقية، مع سلسلة متميزة من الحفلات الثقافية الواعدة بإبهار عشاق الموسيقى بالأداء الحي، حيث ينطلق الموسم بحفلة غنائية في مسرح ميادين، وستطرح التذاكر للبيع يوم الأحد 10 ديسمبر.

ويتضمن الموسم تجربة “إسكيب روم” التجربة الترفيهية الثقافية التي تعد واحدة من الأنشطة التشاركية مع الأصدقاء والعائلة وتجربة حظوظ المشاركين بمحاولة تتبع خطى الملوك والابطال، إضافة إلى تجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة بشكل مبتكر، ومجموعة واسعة من التجارب والمعارض والفعاليات الجذابة التي ستستمر من شهر ديسمبر إلى شهر مارس 2024م.

وسيتضمن موسم الدرعية كذلك تفعيل العديد من الأنشطة في موقع التراث العالمي لليونسكو “حي الطريف التاريخي”، مهد الدولة السعودية، والاستمتاع باكتشاف واحدة من أقدم التجمعات السكنية المثيرة للإعجاب من الناحية المعمارية على مستوى العالم، المبنية من الطوب على الطراز النجدي المميز، بالإضافة الى فعاليات “ليالي الدرعية” التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في الدرعية التاريخية، بموقع خلاب يمزج الماضي بالمستقبل، وتقدم باقة من التجارب الاستثنائية بين الطرب والموسيقى والفنون والطهي والتسوق.

ومن جانب الفنون والثقافة، سيقدم معرض أبواب الدرعية، الدعوة للزوار للتأمل في أفكار ومعنى وتراث الدرعية وأبواب منطقة نجد ذات الألوان الزاهية والمنقوشة والمحفورة؛ والنوافذ الشعرية اليومية، إضافة إلى تجربة أفخر المأكولات والمطاعم الراقية خلال موسم الدرعية.

فيما تقدم هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة حملة “شتاءنا”، وهي تجربة طعام سعودية فريدة من نوعها، تقام في الهواء الطلق وسط أجواء الشتاء الباردة، وستستمر يومياً على مدار أربعة أسابيع في “مسرح الميادين”.

وطيلة أيام الموسم، سيقدم مطل البجيري ذو الإطلالة الساحرة، برنامجًا نابضًا بالحياة من الفعاليات والأنشطة في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى عروضه الحالية من المأكولات الأكثر شهرة في العالم.

ولمحبي السرعة والإثارة، تشهد فعاليات موسم الدرعية هذا العام إقامة بطولة سباق الدرعية فورمولا اي (E-prix) المرتقبة، التي تنظمها وزارة الرياضة، حيث سيوفر هذا الحدث الفريد من نوعه حلقة وصل بين الماضي والحاضر، يتم فيها عرض أحدث الطرازات من السيارات الحديثة بطريقة مبتكرة ومدمجة مع التراث، وتسليط الضوء على دور الاستدامة والابتكار في الحفاظ على تراثنا العريق.