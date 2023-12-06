الصليب الأحمر: دعم المملكة لغزة أنقذ الأرواح

أوضح المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني أن الوضع الحالي في غزة لا يقل عن كونه كارثيًا، وهذا أمر يشاهد يوما بعد يوم، وبفضل الدعم الكبير الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة أصبحت اللجنة قادرة على القيام بعملها في عديد من مستشفيات القطاع، ومكنها من دعم المستشفيات بالإمدادات الطبية والجراحية الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي بعد لقائه مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض.

فرق طبية

قال روبرت مارديني: «إن لدى اللجنة فرقًا طبية تعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء وطواقم التمريض الفلسطينية، وتنقذ الأرواح كل يوم، وإن اللجنة شاهدت مرضى بجروح خطرة جداً، كما أنه يصل إلى المستشفيات الآلاف من المصابين بجروح خطرة وبحروق وإصابات معقدة ومروعة، وأن الدعم الكبير الذي قام به مركز الملك سلمان للإغاثة ساعد اللجنة على إنقاذ الأرواح والحفاظ على الإنسانية في قطاع غزة في ظل هذه الظروف السيئة للغاية».

وأضاف مارديني أن شراكة اللجنة مع المركز تنمو باستمرار مع مرور الوقت، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي بدأت في عام 2015 عندما أُنْشِئ مركز الملك سلمان للإغاثة.

شراكة متميزة

أفاد مارديني بأنه في كل لقاء مع الدكتور الربيعة، نستعرض الأعمال والأنشطة الإنسانية الجديدة المشتركة بين الجانبين، فمنذ سبعة أشهر كنا نوحد الجهود بشأن الوضع المأساوي الذي حدث بالسودان، وكنا ندعم أيضًا المستشفيات، ونوفر الرعاية الصحية في ظروف صعبة للغاية.