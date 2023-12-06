منع المداخن على الواجهات

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المباني التجارية الجديدة تركيب المداخن وتمديداتها ضمن التصاميم الهندسية عند تقديم طلب إصدار رخصة البناء، بحيث يتم مراعاة عدم وضع المداخن على الواجهات المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية، ويسمح بتمديدها على الواجهات الخلفية أو الواجهات الجانبية للمبنى (غير المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية)، على أن يراعى في تصميمها التغطية المناسبة وذلك باحتوائها داخل كتل معمارية تتناسب مع التصميم العام للواجهة، وسهولة القيام بأعمال الصيانة والنظافة الدورية، مع تركيب أجهزة منقيات الهواء الكهرومغناطيسية في المداخن بنظام تعويض الهواء النقي عن الهواء الخارج بما يناسب حجم العمل ونوع النشاط.

أعمال الصيانة

اشترطت الوزارة الأخذ في الاعتبار الأثر البصري في حال وضع المداخن على الواجهات الجانبية مما يؤثر على المنظر العام في حال كانت الواجهة تطل بشكل مباشر على الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، مشيرة إلى وضع منور داخل المبنى خاص بتمديدات المداخن والخدمات الأخرى بحجم مناسب وبطريقة تسهل أعمال الصيانة عند الحاجة.

مشهد حضري

جاء ذلك بمشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، والذي يهدف إلى ضبط عملية إنشاء المداخن الجديدة للأنشطة التجارية وفق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي والأدلة الصادرة من الوزارة، ومعالجة المداخن الخاصة بالأنشطة التجارية القائمة، ومساعدة المستفيدين في تطوير وتحسين ملكياتهم، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين المشهد الحضري للمدن.

وتعتزم الوزارة وضع أدلة تستوجب وضع المداخن الخاصة بالمطاعم والمطابخ والمخابز والأنشطة الأخرى التي تتطلب وجود مداخن بعيداً عن الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية حفاظاً على المظهر العام للمبنى وللحد من مظاهر التشوه البصري، والالتزام باشتراطات المداخن لتجنب الوقوع في مخالفة بقيمة ألف ريال مع تصحيح المخالفة.

شروط للمداخن

- عدم وضع المداخن على الواجهات المطلة على الشوارع

- يسمح بالتمديد على الواجهات الخلفية أو الواجهات الجانبية

- يراعى في تصميمها التغطية المناسبة

- سهولة أعمال الصيانة والنظافة الدورية

- تركيب أجهزة منقيات الهواء الكهرومغناطيسية