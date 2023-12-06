تطوير نفق الملك عبدالله - الرياض

مؤكدةً أهمية التقيد بالخطة المرورية البديلة لفك الاختناقات وانسيابية الحركة المرورية في التقاطع. وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على اتجاهين بــ3 مسارات، مع تنفيذ المواصفات الخدمية والبنية التحتية والجمالية للمشروع، وإنشاء طرق الخدمة جانبي النفق 3 مسارات لكل اتجاه، ومواقف للسيارات وأرصفة وتشجير، وسيُسهم في توفير حلول مرورية وفق أحدث النُظم المتبعة تحقيقًا لانسيابية حركة المركبات، والحد من الاختناقات المرورية، والحفاظ على السلامة العامة عند التقاطع وانسيابية الحركة المرورية للمركبات، وتوفير حركة مرورية حرة شمالاً وجنوبًا على طريق الملك عبدالله الدائري؛ لأنه تقاطع حيوي بوصفه المدخل الغربي للأحساء باتجاه مدينة الرياض، وكذلك للمتجهين إلى دول الخليج العربي الشقيقة «الإمارات، قطر، البحرين».
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