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الحصيني يتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحرارة فجر اليوم الأربعاء الساعة “6” كانت أجواء باردة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف :” الساحل الغربي أجواء معتدلة ⁧‫الرياض‬⁩ و ⁧‫بريدة‬⁩ والمرتعات الجنوبية تسجل حرارة أقل حرارة في مناطق المملكة وهي أقل حرارة تسجلها المدينتين منذ دحول ⁧وسم 1445.

‏وتابع :” حالة السماء فجر اليوم الأربعاء الساعة “6” الساعة “6” صحو بوجه عام عدا غائمة جزئيا وسجب رعدية ممطرة على أجزاء من سواحل مناطق تبوك والمدينة ومكة”، لافتًا أن الحالة الجوية الممطرة ⁧‫الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ‬⁩ مستمرة اليوم الاربعاء.

وتوقع الحصيني أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة ولا يستبعد على أجزاء من منطقة مكة من المملكة تمتد إلى أجزاء من فلسطين و سوريا والأردن ولبنان وشمال مصر .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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