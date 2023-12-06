شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة غرسة لتشجير المدارس والمباني التعليمية في محافظة القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمكتبها بمحافظة القنفذة مبادرة “غرسة” في يوم التطوع العالمي، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتشجير.

ولفت مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي؛ إلى توقيع اتفاقية تشجير المدارس والمباني التعليمية بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وإدارة التعليم بالمحافظة.

ويأتي ذلك بهدف تفعيل دور منسوبي التعليم والطلاب في المشاركات المجتمعية في الحملات البيئية وحملات التشجير، ضمن مستهدفات حملة “لنجعلها خضراء” في اتفاقية شراكة مجتمعية.

وأوضح أنه تم تدشين المبادرة بغرس أول شجرة في فناء إدارة التعليم، معلنة بذلك عن انطلاق المبادرة في جميع مدارس المحافظة.