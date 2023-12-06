شكرا لمتابعة خبر عن طيران الهلال الأحمر بالجوف ينقل أول حالة مرضية بين مستشفيات المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشر الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، اليوم الأربعاء نقل أول حالة لمريض يحتاج إخلاء طبي متقدم من مستشفى محافظة دومة الجندل العام إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

وتأتي هذه الخدمة حرصاً من فرع الهيئة بمنطقة الجوف على تقديم خدمات النقل والإخلاء الطبي بين مستشفيات المنطقة، بالتعاون مع صحة الجوف.

وتشمل الخدمات الأخرى المقدمة النقل من خلال الإسعاف الجوي للحالات الناتجة عن إصابات الحوادث المرورية على الطرق الخارجية لضمان سرعة الوصول والنقل، وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية التي توفرها هيئة الهلال الأحمر عبر أسطولها الأرضي والجوي.