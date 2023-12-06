شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة مقيم خمسيني من انسداد الأمعاء بعد استئصال ورم سرطاني يزن 5 كجم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة مقيم خمسيني من انسداد الأمعاء شبه الكلي، والذي تبين على أثره وجود ورم سرطاني بالقولون الأيسر بمراحل متقدمة، حيث تمكن فريق طبي مختص من استئصال ما يقارب 5 كجم من الورم الملتصق والمتداخل بالطحال وجزء من البنكرياس، باستخدام الطرق الحديثة.

وأوضحت المدينة أن العملية تعتبر من العمليات الأولى على مستوى المدينة في استئصال هذا الحجم من الورم من القولون بالمناظير الجراحية، وتشمل الإزالة كلًا من الورم بالقولون والطحال، وكذالك جزء من البنكرياس المتداخل بالورم من خلال الجراحات التداخلية البسيطة، وجراحة المناظير الدقيقة.

وأكدت على أهمية الكشف المبكر لتفادي انتشار الأورام للأعضاء المجاورة ومن ثم الحاجة إلى عملية كبرى تتخللها مضاعفات جانبية، لافتة إلى أن العملية تكللت بالنجاح التام، وتم مراقبة المريض بعد العملية وهو بصحه جيدة.