مدرب الاتحاد مهتم بضم مواطنه "غونزالو مونتييل" لاعب إشبيلية الإسباني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 ديسمبر 2023, 9:44 صباحاً

دخل الأرجنتيني غونزالو مونتييل لاعب إشبيلية الإسباني المعار إلى نوتينغهام فورست الإنجليزي، دائرة اهتمام مسؤولي نادي الاتحاد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما أفادت به صحيفة "Olé" الأرجنتينية؛ فإن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد يرغب في ضم مواطنه مونتييل الذي يجيد كظهير أيمن، إلى صفوف الفريق بالفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأرجنتيني الذي ليست لديه نية لاستكمال فترة إعارته للنادي الإنجليزي؛ يحظى باهتمام عدة أندية أبرزها الاتحاد السعودي وفلامنغو البرازيلي، بالإضافة إلى اهتمام ريفر بليت لإعادته مرة أخرى إلى وطنه. وأعير غونزالو مونتييل البالغ من العمر 26 عامًا إلى نوتينغهام فورست في أغسطس الماضي، قادمًا من إشبيلية الذي يلعب إليه منذ 2021، ويلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.

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