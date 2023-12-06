"أمير تبوك" يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية ويناقش جدول الأعمال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 ديسمبر 2023, 9:58 صباحاً

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، بمكتبه في الإمارة اليوم، اجتماع مجلس الإدارة للجمعية في دورته الجديدة بحضور أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع هنّأ الأمير فهد بن سلطان، الأعضاء الجدد بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة بعد أن تمّ انتخابهم، متمنياً لهم التوفيق. وقدّم أمير تبوك الشكر للأعضاء السابقين على ما قدّموه في الدورة السابقة، مشيداً بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمامٍ ودعمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لخدمة المواطن في شتى المجالات. بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات.

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