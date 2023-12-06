"الحياة الفطرية" يتخذ الإجراءات النظامية تفاعلًا مع "مقطع صيد المها العربي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 ديسمبر 2023, 10:02 صباحاً

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد المحتوى المنشور الذي يظهر فيه مواطن خليجي وهو يقوم بصيد كائنات فطرية. وأعلن المركز أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالف. وكان مقطعٌ متداولٌ قد أظهر قائد مركبة خليجية وهو يقوم بصيد عدد من المها العربي وطيور الحبارى، وتم نشر المقطع من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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