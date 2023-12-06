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تراند اليوم : رسمياً.. التعاون الخليجي يقر التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج

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صحيفة الخليج 365: أعلن ، في بيانه الختامي عقب قمة عقدت في قطر، الثلاثاء، عن تفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.

وجاء في البيان "رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ".

وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الست، وهي والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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