تراند اليوم : رسمياً.. التعاون الخليجي يقر التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج

صحيفة الخليج 365: أعلن مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي عقب قمة عقدت في قطر، الثلاثاء، عن تفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.

وجاء في البيان "رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ".

وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.