تراند اليوم : شاهد .. الصرامي يعلق على عقوبة البليهي بعد مباراة النصر والهلال: صار الهلاليين عندهم ميانة واجد على لجنة الانضباط

صحيفة الخليج 365 : علق الناقد الرياضي سعود الصرامي على العقوبة الصادرة بحق لاعب الهلال علي البليهي من لجنة الانضباط بإيقافه مباراة واحدة، بعد لقطته التي استفزت جماهير النصر في مباراة الهلال الأخيرة يوم الجمعة الماضية.

وقال الصرامي : أبغى أذكر لجنة الانضباط لاعب نادي النصر ضاري العنزي في مباراته أمام الأهلي تم إيقافه شهر وبررت العقوبة لأنه استفز جمهور الأهلي، واللي انتوا قاعدين تشوفونه من علي البليهي مش استفزاز؟".

وتابع : ترا البليهي ما لعب للهلال كأول نادي، تراه لعب لأندية آخرها الفتح ثم الهلال ثم النهضة ، إيش اللي تغير في تصرفات البليهي عندما انضم للهلال ؟ طيب ليش ما تعاقبه ؟ رجل قدامك منح كارت أحمر.

وأضاف: صار الهلاليين عندهم ميانة واجد على لجنة الانضباط عشان كدا حتى مباراة واحدة مش قابلين فيها، وأوضح : سلطان الغنام خذ 4 مباريات وتاليسكا مبارتين ومحمد الشويرخ أخد 4 مباريات وحمد الصقور أخذ 6 مباريات، أنت جالس مع واحد عنده كنز معلومات.