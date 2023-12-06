تراند اليوم : بالفيديو.. خبير "تقني" يحذر من إعلانات جوجل ويكشف أشهر أساليب المحتالين.. ويضرب مثالا ب "أبشر"

صحيفة الخليج 365: حذر الخبير التقني فهد البقمي من إعلانات جوجل، وكشف عن أشهر أساليب المحتالين.

سرقة ملايين

وقال البقمي خلال مداخلة له مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "يوجد استغلال من بعض العصابات، وللأسف يتمركزون في دول عربية شقيقة، قريبة منا، ويمتهنون النصب والاحتيال، وهي عصابات منظمة جدا تسرق ملايين الريالات من المواطنين السعوديين بشكل يومي".

روابط الجهات الحكومية

وتابع: " الكثير منا لا يحفظ روابط الجهات الحكومية مثل أبشر دوت كوم، فيلجأ الشخص إلى محرك البحث "جوجل" للبحث عنها، منها على سبيل المثال تكتب "أبشر"، ونسبة كبيرة من الناس يدخلون على أول رابط يظهر في النتائج للجهة الحكومية، وهو في الواقع موقع مزور بالكامل، تقف وراءه عصابات ينتظرون الحصول على بيانات الضحايا، عبر استغلال بياناتهم، أو سرقة أرقام بطاقاتهم واستخدامها في المواقع، وطلب حسابات بنكية، وغيرها من طرق الاحتيال التي تؤدي إلى خسائر كبيرة".

لا توجد ضوابط

وأضاف: "للأسف لا توجد ضوابط تمنع جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي التي تستغل الإعلانات المروحة لفلترتها بشكل صحيح". وأكمل : "كيف يسمح جوجل لهؤلاء المحتالين لاستغلال هذه الميزة، ويدفعون 100 دولار أو 1000 دولار ليظهروا في أول الخيارات عند عملية البحث؟.