شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان العام للمحاسبة يحتفي غدًا بمرور 100 عام على إنشائه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفي الديوان العام للمحاسبة غدًا، بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار "مئة عام في حفظ المال العام"، وذلك برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من القيادات من داخل المملكة، وأصحاب رؤساء الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

استعراض المسيرة المهنية

ويهدف هذا الاحتفاء إلى استعراض المسيرة المهنية للديوان، التي انطلقت في عام (1345هـ) في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، وإبراز الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الحكيمة منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا بالرقابة على المال العام، وذلك من خلال إيجاد الجهاز الرقابي المتخصص الذي يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، والمتمثل اليوم في "الديوان العام للمحاسبة"، ووضع أسس ومقومات أعماله، وتمكينه من ممارسة مهامه واختصاصاته في مجالات المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء.