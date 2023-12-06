شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تواجد للسحب الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر بمحاذاة محافظة جدة حسب رادار الطقس.

وقال إن التوقعات لا تزال تشير إلى هطول الأمطار خلال الساعات القادمة على المحافظة.

تعليق جدة

وأعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في مدارس جدة ورابغ وخليص، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن دوام اليوم الدراسي سيكون عن بعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

طقس المملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، ويصل الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكّون السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.