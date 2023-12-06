أمطار متوسطة إلى غزيرة على 7 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ويصل إلى أعلى من مترين بأتجاه مضيق باب المندب،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.
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