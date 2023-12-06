القبض على مواطن ظَهَر في محتوى مرئي وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتلفظ بعبارات خادشة للحياء. وأكدت شرطة منطقة الرياض أن الإجراءات النظامية قد اتخذت بحقه.

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