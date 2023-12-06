مجلس التعاون الخليجي يقر التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج

أعطى مجلس التعاون الخليجي الضوء الأخضر لوزراء الداخلية في الدول الأعضاء لبدء تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، وذلك في ختام قمة لمجلس التعاون عقدت في قطر يوم الثلاثاء.
وأكد المجلس، في بيانه الختامي، على أهمية التأشيرة الموحدة، وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها لجنة وزراء الداخلية في هذا الشأن.
وبموجب القرار الجديد، سيكون بإمكان الحاصلين على تأشيرة أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت، دخول أي من الدول الأخرى دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة جديدة.
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