شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية يصدر بيانًا بشأن ظهور شخص وهو يصطاد كائنات فطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا يؤكد فيه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، تجاه شخص قام باصطياد كائنات فطرية.

وأكد المركز أن ذلك البيان بعد تداول مقطع، يظهر فيه شخص خليجي، يقوم باصطياد بعض الكائنات الفطرية، مؤكدًا أنه تم التواصل مع الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات ضده.

وناشد المركز الجميع بضرورة التقيد بنظام البيئة، ولوائحه التنفيذية، موضحة أن المركز على استعداد تام لتلقي أي بلاغ ضد المخالفين على الرقم 19914.