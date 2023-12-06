شكرا لمتابعة خبر عن ناصر الجميعة: تكلفة الزواج تصل لـ ربع مليون ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المرشد النفسي والاجتماعي ناصر الجميعة أن الزواج قد يكلف الشباب المقبلين عليه، ما يقارب الـ ربع مليون ريال.

وتابع الجميعة أن الزوجين في بداية حياتهما يحتاجان إلى مصاريف من 8 آلاف إلى 12 ألف ريال شهريًا، دون حساب الأقساط.

وأردف أن هناك ارتفاع كبير في المهور يصل من 40 إلى 50 ألف، بالإضافة إلى الذهب بقيمة 15 ألف، فيكون الإجمالي من 60 لـ 65 ألف ريال.

وأوضح أن الشاب الذي يرغب في الزواج يساعده جميع الأقارب، ولكن الأمر يكون صعب مع الشباب متوسطي الحال، والذين يقومون بتجهيز أنفسهم برواتبهم.

وأنهى حديثه مؤكدًا أن الصعب في الأمر ليس تكاليف الزواج نفسها، أكثر من التكاليف اليومية بعد الزواج، موضحًا ان إشتراكات البرامج أصبح من الأمور الضرورية، وكذلك المطاعم من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا.