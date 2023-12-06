شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الصرامي يعلن مغادرة رونالدو دوري روشن وهذا هو السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل: الأرصاد تصدر إنذار أحمر على رابغ

أعرب المحلل الرياضي، والمتحدث السابق باسم نادي النصر “سعود الصرامي”، عن تجدد مخاوفه من إمكانية اتخاذ النجم العالمي كريستيانو رونالدو قرارًا بالرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، نظرًا للتكرار في حدوث الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها مع فريقه النصر.

الصرامي يعلن مغادرة رونالدو دوري روشن

أكد “سعود الصرامي”، المحلل الرياضي والمتحدث السابق باسم نادي النصر، على تزايد مخاوفه من اتخاذ النجم العالمي كريستيانو رونالدو قرارًا بالرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، نظرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها مع فريقه.

وأكد “الصرامي” في تصريحات خاصة أن القرارات الحكومية الخاطئة تأثرت سلبًا على أداء رونالدو، حيث ألغت العديد من أهدافه، وأشار إلى أن لجنة الحكام وخبراء التحكيم أكدوا خطأ هذه القرارات.

وقد قدم “الصرامي” أمثلة على تلك القرارات، مشيرًا إلى أن هدفًا لرونالدو في مرمى الشباب تم إلغاؤه بسبب خطأ في الدفع، بينما أكدت لجنة الحكام صحته. وفي لقاء مع الهلال، تم إلغاء هدف لاعب النصر دون الرجوع إلى تقنية الـVAR، رغم اعتراضات اللاعبين والجهاز الفني.

وفي لقاء ميتروفيتش، لم يتم اللجوء إلى تقنية الـVAR في هدف ثانٍ بعد دفع لاعب النصر لرونالدو. ودعا “الصرامي” إلى نشر المحادثة كاملة التي جرت بين الحكم الكولومبي وحكم تقنية الفيديو، والتي أدت إلى إلغاء هدف التعادل للنصر.

وأوضح “الصرامي” أن رونالدو أبدى استياءه وغضبه من تكرار إلغاء الأهداف التي سجلها، مؤكدًا أنه لم يواجه مثل هذه التحكيمات في الدوريات الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية.

وشدد على أن النجم البرتغالي سجل أكثر من 800 هدف في مسيرته، ولم يعاني من مشكلات تحكيمية مشابهة في مسيرته مع منتخب البرتغال.

واختتم “الصرامي” حديثه بتأكيد أن رونالدو سبق ورفض ركلة جزاء احتسبت له خطأ من الحكم الصيني، مؤكدًا أن رونالدو فضل النزاهة الرياضية ورفض التسجيل من ركلة الجزاء الغير صحيحة.