شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كل ما تريد معرفته عن التأشيرات التعويدية في السعودية شروط استخراجها وكيف يمكن الاستفادة منها والان مع التفاصيل الكاملة
قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير فرص استثنائية للمنظمات والمؤسسات للحصول على التأشيرات التعويضية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للعمال الذين غادروا البلاد دون العودة أو الذين انتقلوا بشكل نهائي، وقد حُدد العدد الأقصى لهذه التأشيرات بـ 25 تأشيرة سنويًا، مع الشرط الأساسي أن يكون نوع الوظائف المُشغلة في تلك التأشيرات متطابقًا مع الوظائف التي شغلها العمال المغادرين.
التأشيرات التعويدية في السعودية
للحصول على التأشيرة التعويضية في المملكة العربية السعودية، يجب على الفرد اتباع سلسلة من الخطوات الموضحة من قبل الحكومة السعودية. فيما يلي تفصيل للخطوات المطلوب اتخاذها:
- تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية:
- قم بإدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- اختيار المؤسسة أو المنشأة:
- حدد المؤسسة التي ترغب في متابعة إجراءات التأشيرة من خلالها.
- استبدال تأشيرة أو استخراج تأشيرة بديلة:
- اختر الخيار المناسب لتقديم طلب استبدال تأشيرة.
- الموافقة على الإقرار:
- قم بالموافقة على الإقرار المعروض أمامك.
- تقديم المعلومات الضرورية:
- أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الديانة، الجنسية، المهنة، الحالة الاجتماعية، ومصدر الوصول.
- تأكيد الطلب عبر رسالة نصية:
- انتظر استلام رسالة نصية تحتوي على كود تأكيد، وادخله لاستكمال التسجيل.
- متابعة الطلب:
- تابع حالة الطلب بانتظار إجابة وزارة الداخلية على الطلب المرسل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شروط يجب تحقيقها للحصول على التأشيرة البديلة:
- يجب أن يكون الترخيص الخاص بالمنشأة ساري.
- يجب ألا تتجاوز عدد التأشيرات البديلة المطلوبة الحد الأقصى المسموح به والذي هو 25 تأشيرة.
- يجب أن تكون المهنة المطلوبة في التأشيرة البديلة متطابقة مع المهنة السابقة للعامل، ولا يُسمح بتغيير المهنة.
- يجب أن تكون المنشأة ضمن النطاق الآمن (اللون الأخضر).
- يشترط عدم وجود طلب جديد إذا كان هناك طلب قيد التنفيذ.
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