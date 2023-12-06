تراند اليوم : شاهد..شيف يشرح أسهل طريقة لعمل حلوى "بارفي الحليب" بالفستق والهيل

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٢٠٢٣١٢٠٦_١٢٢٠٥٥-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365: كشف "شيف" طريقة عمل حلوى "بارفي الحليب" بالفستق والهيل .
وقال الشيف في مقطع فيديو، إن مكونات هذه الحلوى هي "ماء، زبدة، سكر، حليب بودرة كامل الدسم، فانيلا بودرة، هيل ناعم".
وأضاف أنه يتم وضع الفانيلا والهيل فوق الحليب البودرة ثم الزبدة فوقهم، ويتم تقليبهم حتى تصبح العجينة كريمية.
وتابع: يتم وضع الماء والسكر في إناء، وبعدها يتم فتح النار وتحريكهم معا حتى الغليان، ثم يتم وضع خليط الزبدة.
وأكمل: ثم يتم تحريك الخليط على نار هادئة حتى يتجانس مع بعضه ويصبح القوام سميك.
واختتم أنه يتم إحضار قالب ويتم دهنه بقليل من الزيت، ثم توضع ورقة نايلون من الأسفل، ورش القليل من الفستق ثم يتم وضع العجين وتركها تبرد، وبعد أن تبرد الحلوى، يتم تقطيعها وتقديمها.