تراند اليوم : شاهد..شيف يشرح أسهل طريقة لعمل حلوى "بارفي الحليب" بالفستق والهيل

صحيفة الخليج 365: كشف "شيف" طريقة عمل حلوى "بارفي الحليب" بالفستق والهيل .

وقال الشيف في مقطع فيديو، إن مكونات هذه الحلوى هي "ماء، زبدة، سكر، حليب بودرة كامل الدسم، فانيلا بودرة، هيل ناعم".

وأضاف أنه يتم وضع الفانيلا والهيل فوق الحليب البودرة ثم الزبدة فوقهم، ويتم تقليبهم حتى تصبح العجينة كريمية.