شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الرياضة ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.

توفير تجربة أفضل للمشجعين

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم الحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023 توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة المملكة و لمساندة أنديتهم خلال البطولة وسط اجواء حماسية يمكن لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الالكتروني .